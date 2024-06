Il maestro unico Giovanni Bondi tiene una lezione a "Zelig Off" 2010

Ve lo ricordate il maestro unico a "Zelig"? Era il 2010 e durante una puntata dell'edizione "Off" dello show sul cabaret di Italia 1, il personaggio interpretato dal comico toscano Giovanni Bondi spiegava la dura vita nel mondo della scuola. I presentatori Teresa Mannino e Federico Basso accolgono sul palco il docente che confida di sentirsi "provato" dopo la riforma scolastica che lo costringe a tenere lezioni per tutta l'Italia. "Mi tocca dare ripetizioni alle stazioni di sosta in autostrada...tutto Seneca per un panino Camogli", ammette l'insegnante.