Luis Miguel compie 50 anni: rivediamolo a "Vota la Voce"

Luis Miguel compie 50 anni. Il cantante di origini messicane, nato il 19 aprile 1970 a San Juan è considerato uno degli artisti più celebri dell'America Latina. Definito come "El Sol de Mexico", Miguel ha avuto un discreto successo anche nel nostro Paese.

Famoso per essersi cimentato in diversi stili musicali tra cui pop, ballata, bolero, tango, jazz, big band e ranchera, Luis Miguel ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Arrivato in Italia quasi quindicenne il cantante messicano partecipa al 35esimo Festival di Sanremo con "Noi, ragazzi di oggi", classificandosi secondo nella categoria Campioni. Gli autori del celebre brano sono Cristiano Malgioglio e Toto Cutugno.

In occasione del 50esimo compleanno di Luis Miguel rivediamo la sua esibizione sul palco di "Vota la Voce" nel 1985.