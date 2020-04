Buon compleanno Catherine Spaak: rivediamola cantare con Mike Bongiorno

Buon compleanno Catherine Spaak: l'attrice e conduttrice francese compie 75 anni. Dopo il decollo della sua carriera, che l'ha vista lavorare con grandi attori e registi, pubblica i suoi primi 45 giri tra cui "L'esercito del surf" noto anche come "Noi siamo i giovani".

Nel 1968 sotto la regia di Antonello Falqui interpreta La vedova allegra, musical televisivo tratto dall'omonima operetta. In quel periodo nasce l'intesa professionale e poi sentimentale con Johnny Dorelli, che sposerà nel 1972. Sempre in quegli anni collabora con alcune testate giornalistiche come il Corriere della Sera, Amica, Il Mattino, TV Sorrisi e Canzoni,

Fu la prima conduttrice del programma "Forum" con il giudice Santi Licheri. Autrice e conduttrice di talk-show di successo, l'abbiamo rivista di recente nella decima edizione de "L'isola dei famosi", dove però decise di abbandonare il gioco per motivi personali. In questo video, rivediamola esibirsi nella versione italiana del famoso pezzo di Françoise Hardy "Tous Les Garçons Et Les Filles" a "Mike canta Vip del 1991".