Luciano Ligabue ospite a "Zelig Circus" 2006

Proprio per questo motivo, dieci anni dopo, Ligabue è tornato sul palco della trasmissione che, nel frattempo era passata da Italia 1 a Canale 5, diventando uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Nel corso del suo intervento il "Liga" ricordò quei momenti: "All'epoca avevo un bulbo leonino - ha detto -. Venni per amicizia di Gino e Michele e il gruppo di Smemoranda". Pochi giorni prima, Ligabue aveva subito un furto in casa: "Avevo soprattutto il computer in casa - aveva raccontato il cantante -, per fortuna hanno avuto pietà ed è stato ritrovato". Poi il cantautore ha cantanto un altro dei suoi grandi successi: "L'amore conta". Rivediamo la sua esibizione sul palco di "Zelig Circus".