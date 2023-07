Luca Laurenti e l'attacco di ridarola a "Tira e Molla" 1998

All'origine della risata contagiosa una signora del pubblico che guardava il conduttore e musicista in maniera costante

Vi ricordate l'attacco di ridarola di Luca Laurenti a "Tira e Molla"? Era il 1998 e il conduttore e musicista stava intonando una canzone al pianoforte, rimasta poi a metà.

"Non ce la faccio a cantare 'ragazzina, piccolina mia' con quella signora che mi guarda, non ci riesco", ha spiegato l'artista a Paolo Bonolis tra una risata e l'altra, suscitando l'ilarità in studio.

"Oh, io ti guardo sempre, in tutte le trasmissioni che fai, perché sei bravissimo", ha risposto prontamente (e simpaticamente) la donna, dallo spiccato accento romano. "Se ti dà fastidio, mi nascondo di sotto. Sono tanto brutta?!", ha continuato, ricevendo poi le scuse di Laurenti.