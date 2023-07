Auguri Luca Bizzarri, rivediamolo a "Mai dire Gol" 2001 con Paolo Kessisoglu

I due interpretavano Nek e Nek, simpatica parodia dei vj di Mtv, specializzati in lanci carichi di inglesismi

Buon compleanno a Luca Bizzarri, che il 13 luglio spegne 52 candeline. Attore, comico, conduttore, lo festeggiamo con un suo sketch del 2001, quando, assieme alla storia spalla Paolo Kessisoglu, era tra i protagonisti di "Mai dire Gol".

Nel video in alto, in particolare, i due interpretano Nek e Nek, simpatica parodia dei vj di Mtv, specializzati in lanci carichi di inglesismi, movimenti delle mani e saluti senza senso ("Salutiamo i fidanzati! Ah, siete single e ve ne fregate? Salutiamo allora i single che se ne fregano").

Oltre a "Mai dire Gol", Bizzarri - sempre in coppia con Kessisoglu - è stato protagonista di diversi altri programmi Mediaset: da "Ciro, il figlio di Target" a "Camera Café", per arrivare a "Le Iene", dove ha consolidato la propria popolarità.