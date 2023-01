Una giovanissima Loredana Bertè si esibisce ai "Telegatti" 1986

Sin da giovanissima Loredana Bertè si è fatta conoscere per la sua anima anticonformista e ribelle. Il successo discografico arrivò nel 1975 con "Sei bellissima", divenuta nel tempo un vero e proprio classico della musica italiana, ma è negli anni Ottanta che raggiunse l'apice della sua carriera.

Nel 1986 partecipò per la prima volta al "Festival di Sanremo" con il brano Re (scritto da Mango), portando in scena una coreografia pensata per lei da Franco Miseria in cui simulava una gravidanza. Fu subito scandalo. In molti la criticarono e non apprezzarono la performance.

Nello stesso anno uscì la raccolta "Fotografando... i miei successi" e la stessa Fotografando venne presentata in molte trasmissioni televisive tra queste anche l'edizione dei "Telegatti". Rivediamo la sua esibizione sul palco del programma televisivo condotto da Mike Bongiorno.