Lino Banfi racconta i suoi inizi sul palco dei "Telegatti" 1984

Sul palco dei Telegatti, nel 1984, Lino Banfi racconta i suoi inizi su richiesta del conduttore Mike Bongiorno. "Non saprei cosa dirvi - ha commentato il comico - questo è il primo vero premio che becco io. Ogni tanto ci scoprono, nel mio caso ci sono voluti tanti anni e per questo, a maggiore ragione, mi fa piacere riceverlo".

Il comico Lino Banfi ha poi proseguito: "Anni fa sopravvivere alla fame era drammatico. E proprio qui a Milano ho avuto la scuola del Puccini, dello Smeraldo o del Carcano dove c'era un pubblico selezionato che era una crema. Anche a Roma, al Volturno, se non facevamo ridere i muratori in sala in canottiera erano cavoli amari, ci lanciavano pomodori a una distanza di 80/90 km orari. Sembravamo tutti giocatori di rugby, ai tempi la verdura costava poco non come ora", ha ironizzato il comico ricordando gli esordi.