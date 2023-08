Ligabue canta "Ho perso le parole" a "Vota la voce"

Luciano Ligabue è una delle voci più amate della musica italiana: tra gli artisti di maggior successo ha iniziato la sua carriera oltre 30 anni fa e, oggi come allora, riempie stadi e conquista le vette delle classifiche di vendita.

Tra i suoi record in termini di pubblico, c'è quello fatto registrare per un suo concerto nel 2005, al Campovolo di Reggio Emilia, quando conquistò il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista: oltre 165.200. Quel primato durò solo per due anni, fino al 2017, quando fu superato dal Modena Park di Vasco Rossi.

Da tutti amato per la sua musica, Ligabue è un artista a tutto tondo: il suo essere poliedrico, infatti, gli ha permesso di diventare nel tempo anche produttore discografico, scrittore, sceneggiatore e regista. Molti suoi fan non hanno dimenticato i film da lui diretti come lo storico "Radiofreccia", "Da zero a dieci" o "Made in Italy". In questa esibizione lo rivediamo ospite del programma musicale "Vota la voce" nel 1999 quando per la prima volta si esibì in uno di quelli che sarebbe stato tra i suoi più grandi successi: "Ho perso le parole".