Leonardo Manera ricorda il suo primo giorno di scuola a "Zelig Circus" 2003

Per alcuni studenti il primo di giorno di scuola ha rappresentato un vero trauma. Leonardo Manera in una gag del 2003 a "Zelig Circus" rivive quei momenti come se fosse sotto ipnosi in una seduta di psicoterapia. A guidarlo nel percorso all'interno del suo subconscio attraverso domande a bruciapelo il conduttore Claudio Bisio, al timone dello show comico di Italia 1 insieme a Michelle Hunziker. Il racconto di Manera si tinge di descrizioni esilaranti dall'arredamento dell'aula scolastica, all'aspetto dei compagni di classe tutti "con denti bianchissimi grazie al fluoro" fino all'appello condotto dalla maestra Adriana, nome diventato un tormentone del cabarettista salodiano.

Nel corso della gag si scopre che all'origine del trauma c'è proprio il trasferimento di Adriana che decide di lasciare l'insegnamento da una scuola di Milano per tornare nella natia Puglia dove apre un ristorante col suo nome e che serve un menù misto di cime di rapa e cassoeula. Oltre all'uomo alienato che ripete ossessivamente "Adriana...Adriana", Manera ha dato vita a decine di personaggi comici come il ventriloquo Vasco e il mimo depresso Mimmo. Rivediamo, anzi, riviviamo, il primo giorno di scuola di Leonardo Manera a "Zelig Circus" 2003.