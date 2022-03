Lenny Kravitz canta "If You Can't Say No" al "Festivalbar" 1998

Era il 1998 quando Lenny Kravitz si esibì sul palco del "Festivalbar" con "If You Can't Say No". Nato a New York il 26 maggio 1964, Leonard Albert "Lenny" Kravitz iniziò ad appassionarsi alla musica molto giovane e, quando i suoi genitori si trasferirono in California, imparò subito a suonare diversi strumenti: il basso, il pianoforte, la chitarra e la batteria, e cominciò a cantare per il California Boys Choir e per la Metropolitan Opera. La notorietà arrivò alla fine degli anni Ottanta, con l'album d'esordio "Let Love Rule", che raggiunse il numero 61 di Billboard. La collaborazione con Madonna nel 1990 per il brano "Justify My Love", dove oltre a essere tra gli autori partecipò come seconda voce, lo consacrò al successo.

Attualmente Lenny Kravitz detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile, quattro consecutivi, con i brani: "Fly Away", "American Woman", "Again", "Dig In".