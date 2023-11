Lello Arena compie 70 anni, ve lo ricordate nei film con Massimo Troisi?

Buon compleanno Lello Arena. Nato a Napoli il 1° novembre 1953 l'attore partenopeo compie oggi 70 anni. Esponente della nuova comicità napoletana, negli anni Settanta Arena forma insieme a Massimo Troisi ed Enzo Decaro la compagnia di cabaret de "I Saraceni", poi ribattezzata "La Smorfia". Nel 1981 Troisi gli affida il ruolo di Lello nel film cult "Ricomincio da tre", pellicola recitata in gran parte in dialetto napoletano vincitrice di due David di Donatello e quattro Nastri d'Argento. Tra gli anni Ottanta e Novanta la coppia Arena-Troisi è apparsa più volte sul grande schermo fino alla morte prematura di Troisi, stroncato da una leucemia a 42 anni il 4 giugno 1994. La scomparsa costrinse Lello Arena a una pausa dalla recitazione e più volte negli anni successivi ricorderà l'amico.

Come regista il suo primo film "Chiari di Luna" risale al 1988 ma nel corso degli anni Novanta Lello Arena ha lavorato anche sul piccolo schermo come co conduttore in diversi programmi da "Striscia la Notizia" con Enzo Iacchetti a "Scherzi a Parte" insieme a Massimo Lopez ed Eleonoire Casalegno fino a "Viva Napoli" con Mike Bongiorno. Nel 2006 sposa Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani con cui Arena ha collaborato in diverse pellicole, dirette dai due fratelli, come "Tu ridi" e "Meraviglioso Boccaccio". Nel 2018 dirige il suo secondo film "Finalmente sposi", sequel di "Vita, cuore, battito". Rivediamo alcuni spezzoni dei film di Lello Arena con Massimo Troisi tratti da un'intervista che l'attore partenopeo ha rilasciato nel 2021 a "Verissimo" su Canale 5.