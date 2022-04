Una giovane Lella Costa nel 1987 a "Cabaret per una notte"

"A eccezione di cinque o sei, non è vero che le attrice americane sono brave". Inizia con questa osservazione uno dei primi monologhi televisivi firmati da

Lella Costa

radio

"Cabaret per una notte"

1987

. Attrice, scrittrice e doppiatrice, nasce a Milano il 30 settembre 1952, iniziando la sua carriera ine avvicinandosi successivamente ad altri generi d'intrattenimento. Si affermerà soprattutto per monologhi come quello che propose in questa puntata dinel, in cui prendeva di mira le colleghe di Hollywood.

Laureata in lettere e, precedentemente, diplomata all'Accademia dei Filodrammatici, ha frequentato i corsi della scuola teatrale milanese per poi affermarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo. Durante la sua lunga

carriera

"Maurizio Costanzo Show"

"Zelig"

, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra le quali lo storicoe, più recentemente,