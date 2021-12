Il red carpet dei "Telegatti" 1987

La 4ª edizione dei "Telegatti", "Gran Premio Internazionale dello Spettacolo", si è tenuta il 5 maggio del 1987 a Milano, al Teatro Ventaglio Nazionale. A condurre la serata, per la quarta volta consecutiva, il presentatore televisivo Mike Bongiorno. L'edizione è stata animata dai comici Beppe Grillo (premiato anche per il miglior spot televisivo), Roberto Benigni e Francesco Salvi.

Il premio "Telegatto" è nato nel 1971, ma andato in onda in televisione su Canale 5 per la prima volta nel 1984 (con il nome di "Gran Premio Galà della TV") come risposta al già esistente Premio regia televisiva (trasmesso da Rai 1).