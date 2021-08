La standing ovation per Gianfranco D'Angelo ai Telegatti 1985

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gianfranco D'Angelo, morto nella notte tra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una breve malattia. Nato il 19 agosto 1936, l'attore e comico aveva debuttato a teatro nel 1963 dopo aver svolto svariate professioni e da quel momento non ha più abbandonato il palcoscenico, riscontrando un immenso successo.

Negli anni Settanta sbarca in televisione e al cinema, per affermarsi con programmi come "La sberla", "Tilt" e successivamente "Drive In". È proprio lui, confermando il sodalizio con Ezio Greggio a condurre la prima storica edizione di "Striscia la Notizia", per poi tornare di recente alle origini e alle commedie teatrali.

Nel giorno della sua scomparsa, riviviamo il monologo tenuto sul palco dei Telegatti 1985, quando aveva intrattenuto il pubblico analizzando le mode del momento.