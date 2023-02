"La Solitudine" compie 30 anni. Rivediamo Laura Pausini a "Superclassifica Show" 1993

"La Solitudine" di Laura Pausini festeggia 30 anni. Il brano con il quale l'allora diciannovenne cantante di Solarolo trionfò al Festival di Sanremo usciva come disco il 23 febbraio 1993. Reduce dalla vittoria alla kermesse l'artista romagnola si esibì sul palco di "Superclassifica Show" storico programma musicale di Canale 5 condotto da Maurizio Seymandi. "Marco se n'è andato e non ritorna più" è l'attacco del brano capace di rivelare il talento canoro di Laura Pausini che per questa canzone riscuoterà apprezzamenti anche in Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Un anno dopo la pubblicazione dell'omonimo album "La Solitudine", la cui video clip venne girata sul pontile del lungomare di Ostia, Laura Pausini rilasciò una versione in spagnolo, primo di una serie di successi che la faranno conoscere anche in Spagna e in America Latina. Rivediamo il video del brano cantato a "Superclassfica Show".