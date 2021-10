La prima sigla di Canale 5 "Rondò Veneziano" live a Popcorn 1981

L'11 novembre 1980, la data ufficiale di inizio trasmissioni del network nazionale di "Canale 5", esordisce la sigla di apertura e chiusura dei programmi con il brano "Rondò Veneziano" di Gian Piero Reverberi scelto da Berlusconi sotto consiglio di Freddy Naggiar della Baby Records.

L’anno dopo, il gruppo, che prende il nome dal brano, si esibisce nel programma "Popcorn", la trasmissione musicale televisiva andata in onda dal 1980 al 1984 su "Canale 5" per 4 edizioni. La sigla, che ha inaugurato e dato il via al nuovo canale di Mediaset, viene suonata live dal gruppo che per l’occasione si veste a tema.

L’idea di costruzione del brano, che riporta al barocco, venne al Maestro Gian Piero Reverberi che incontratosi con il gruppo al conservatorio decise di dare al brano un gusto “moderno”.