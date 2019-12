La prima dichiarazione d'amore gay in tv: la telefonata a "Generazione X"

"Ciao Ambra, chi ti scrive è un ragazzo. Ti sembrerà strano, mi sono innamorato di uno dei tuoi ragazzi di Generazione X, il suo nome è Luca". Iniziava così la lettera di un giovane omosessuale inviata alla trasmissione in onda nel 1996 su Italia 1 e condotta da Ambra Angiolini.

"In casa da me nessuna sa che mi piacciono i ragazzi, quindi per me è stato molto difficile prendere questa decisione. Ti prego, aiutami: vorrei venire a Milano per vedere dal vivo Luca".

E dopo aver letto l'annuncio in cui il ragazzo rivelava di aver immortalato tutte le inquadrature del suo Luca in una videocassetta, il programma riuscì anche a contattare telefonicamente il protagonista della vicenda.