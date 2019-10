L'11 ottobre Luke Perry avrebbe compiuto 53 anni

Icona di un'intera generazione per aver prestato il suo volto a Dylan McKay in "Beverly Hills 90210", venerdì 11 ottobre l'attore Luke Perry avrebbe compiuto 53 anni. Nato a Mansfield nel 1966, entrò da giovanissimo nel mondo dello spettacolo, arrivando al successo grazie alla serie tv per ragazzi che vanta oltre 300 episodi.

"Sono felice per l'attenzione che mi circonda, credo che sia meraviglioso - ammetteva Luke Perry venticinque anni fa - Ma quando i miei fan saranno più adulti potranno concentrarsi maggiormente sul mio lavoro, e non sarò soltanto un idolo per le adolescenti". La sua carriera da attore sarebbe continuata fino allo scorso 4 marzo, giorno della sua morte a causa di un ictus.