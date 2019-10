Jury Cechi compie 50 anni: la sua intervista a “Superclassifica Show” del 1989

“Ci vuole molta passione e la testa per fare molti sacrifici” è così che Jury Cechi, appena ventenne, raccontava a "Superclassifica Show" nel 1989 le doti per diventare un campione della ginnastica artistica.

Sarà nel 1996 che tutti i suoi sforzi lo porteranno a vincere il primo oro olimpico ad Atlanta: in quel momento stava nascendo il “Signore degli Anelli” come sarà poi soprannominato. Nato il 10 ottobre 1969 Jury Cechi compie 50 anni: ritiratosi dal mondo delle competizioni è rimasto tutt’ora in stretto contatto con lo sport.