Jovanotti canta "Questa è la mia casa" a "Festivalbar"

Nel 1988 produce e lancia il singolo di grande successo, “È qui la festa?”, a cui segue il suo primo album, Jovanotti for President, contenente tra l'altro il singolo “Gimme Five”. Nel 1990 Jovanotti ha realizzato l'album “Giovani Jovanotti”, ancora ricco di spunti spensierati, ma in cui iniziano ad apparire brani che anticipano una nuova linea artistica, come “Gente della notte”. Proprio in quegli anni, infatti, Jova inizia a cambiare: passando dall’hip hop a testi più personali, più tipici del cantautorato italiano. Altro anno imporante della sua carriera è il 1994, in cui torna con l'album “Lorenzo 1994”, che includeva la hit "Penso positivo". Quel brano per lui segnerà la svolta: per la prima volta l'artista si sbilancia esprimendo una posizione ideologica netta, che contrassegnerà la sua carriera anche più avanti. In quell’anno fu in tour per l'Europa insieme a Pino Daniele e Eros Ramazzotti.