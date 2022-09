Joe Pesci ritira il Telegatto nel 1996

"L’Italia è sempre stata nel mio cuore, i miei nonni erano di Aquilonia, in provincia di Avellino e sono sicuro che saranno molto orgogliosi ovunque essi siano”. Così Joe Pesci si rivolgeva al pubblico dal palco dei "

Telegatti"

nel 1996.

Attore e musicista statunitense di origini italiane è diventato famoso per l'interpretazione del mafioso italoamericano,

Tommy DeVito, in "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese

premio Oscar nella categoria miglior attore non protagonista.

, che gli permise nel 1991, di vincere il

Joe Pesci ha recitato anche in pellicole comiche di grande successo come “Mamma, ho perso l'aereo” (1990) e nel sequel “Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York” (1992), ma soprattutto “Mio cugino Vincenzo” (1992), commedia brillante in cui interpreta il ruolo di un avvocato inesperto e incline alle gaffe.

Nel 1999, Joe Pesci lasciò la carriera d'attore per intraprendere la carriera di musicista e godersi la vita lontano dalla macchina da presa per poi tornare solo saltuariamente sul maxi-schermo.

Rivediamolo in questo video quando ritirò il Telegatto nel 1996.