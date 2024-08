L'arrivo di Jerry Calà nel villaggio di "Professione Vacanze", la serie tv del 1987

Jerry Calà è arrivato a quel successo dopo una lunga gavetta che l'ha visto in giro per l'Italia come cabarettista a Verona, assieme al gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli. Non solo risate, però. Nonostante sia ricordato soprattutto per i ruoli comici che gli hanno dato popolarità (indimenticabile il suo "Billo" nel primo cinepanettone, "Vacanze di Natale"), Jerry Calà è arrivato a vincere il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino, per il ruolo drammatico interpretato nel film di Marco Ferreri "Diario di un vizio", nel 1993.