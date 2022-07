Ivana Trump sul palco dei "Telegatti" nel 1993

Era il 1993 quando

Ivana Trump

Telegatti

Donald Trump

Rita Dalla Chiesa

Forum

Tutto per amore

, ospite ai "", presentava il premio per la tv utile. La prima moglie dell'ex presidente americanoin quell'occasione aveva consegnato il premio aper la trasmissione, di Canale 5, "". All'epoca in Italia anche per presentare il suo libro "", l'imprenditrice, personaggio televisivo e modella, ha raggiunto notorietà dopo il matrimonio con Trump al quale è rimasta legata dal 1977 al 1990.

Ivana Trump si è spenta all'età di

73 anni

Manhattan

Tmz

a New York, nella giornata del 14 luglio. Come riportano i media americani, i paramedici di, rispondendo a una chiamata di emergenza per un arresto cardiaco, hanno trovato la donna nell'appartamento dell'Upper East Side dove viveva. Fonti della polizia hanno detto che non ci sono elementi sospetti nel decesso e che Ivana è morta per cause naturali. Secondo, l'infarto ha colpito l'ex signora Trump poco dopo l'ora di pranzo.

"

Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria

, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei", ha dichiarato Donald Trump.