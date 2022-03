Isabella Ferrari si esibisce con "Canto una canzone" a "Popcorn" 1981

Nata in provincia di

Piacenza

Isabella Ferrari

1981

Gianni Boncompagni

compie oggi cinquantotto anni. L'esordio in televisione avviene nelcon una piccola parte nel programma "Sotto le stelle" die successivamente prende parte alla trasmissione per ragazzi 3,2,1, contatto! di cui incide su 45 giri la sigla, dal titolo "Canto Una Canzone".

Il

debutto nel cinema

Carlo Vanzina

è nella più classica delle commedie estive, in "Sapore di mare" (1983) di. Nello stesso anno compare in un altro film dello stesso regista, Il ras del quartiere con Diego Abatantuono, e "Sapore di mare - Un anno dopo" di Bruno Cortini. Dopo altre facili commedie, interpreta il primo ruolo drammatico di un certo impegno e da protagonista in "Appuntamento a Liverpool" di Marco Tullio Giordana.

Rivediamo

l'attrice agli esordi

Pop Corn

mentre si esibisce sul palco dicon "Canto Una Canzone".