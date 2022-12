Ilaria Galassi canta "Dolce di giorno" di Battisti a "Non è la Rai"

Ilaria Galassi è stata uno dei volti simbolo di "Non è la Rai". Sono passati tanti anni da quando la ragazza si esibiva ballando e cantando nel programma di successo ideato e diretto da Gianni Boncompagni. Di recente, Galassi è tornata a parlare della sua nuova a vita dopo il lungo silenzio in cui si è chiusa a seguito dello spegnimento del programma cult condotto da Ambra.

Oggi ha 46 anni, un compagno, e un nuovo lavoro: "Faccio la badante" ha dichiarato. "Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre al mattino. Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna".

In questo video, la rivediamo in uno dei suoi cavalli di battaglia: durante "Non è la Rai" a ogni ragazza era dedicato un momento di ballo e canto: qui la rivediamo interpretare "Dolce di giorno" di Lucio Battisti.