Il monologo di Enrico Bertolino a "Zelig" 2011

Nato a Milano il 4 luglio 1960, Enrico Bertolino non ha subito seguito il sogno di diventare comico, ma prima ha studiato economia e conseguito la laurea all'Università Bocconi. Dopo una lunga gavetta come cabarettista, appare in uno spot televisivo diretto da Ricky Tognazzi ed è dopo quel momento che inizia ad avere i primi successi lavorando prima per "Zelig - Facciamo cabaret" e poi per "Ciro il figlio di Target". Di questi programmi, inoltre, diventerà anche autore e poi conduttore.