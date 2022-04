Il classico dance "Gypsy Woman" di Crystal Waters a "Festivalbar" 1991

"Gypsy Woman (She's Homeless)" è un singolo della cantante statunitense Crystal Waters

, pubblicato il 3 aprile 1991 come primo estratto dal primo album in studio "Surprise", che, diventato famosissimo nei primi anni Novanta, scalò le vette delle classifiche di diversi Paesi, ottenendo, in particolare, le prime posizioni in Svizzera e Francia.

Crystal Waters è una cantante statunitense di musica dance.

A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila sono state pubblicate tre sue raccolte, mentre negli anni Duemila la cantante ha proseguito l'attività musicale attraverso la pubblicazione di singoli e serate dal vivo in tutto il mondo.

Rivediamo la cantante scatenarsi sul palco dell'Arena di Verona a "Festivalbar" 1991.