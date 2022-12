I Ricchi e Poveri cantano "Made in Italy" a "Superclassifica Show" 1982

Tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, "I Ricchi e Poveri" hanno cavalcato l'onda del successo non solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2020 il gruppo nella sua formazione completa si è riunito sul palco dell'Ariston in occasione del "Festival di Sanremo".

In quell'occasione, "I Ricchi e Poveri" hanno celebrato la loro carriera regalando al pubblico un medley con alcuni dei loro più grandi successi: "L'ultimo amore", "La prima cosa bella" e "Che sarà". Poco più di mese fa, la band ha dovuto dire addio allo storico membro Franco Gatti, scomparso lo scorso 18 ottobre. Rivediamo la band originaria di Genova esibirsi a "Superclassifica Show" in uno dei loro grandi successi degli anni Ottanta: "Made in Italy".