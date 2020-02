“I ragazzi della 3C”, riscopriamo la prima sigla della serie: “Fire Lady” 

Chicco, Bruno Sacchi, Sharon Zampetti, Massimo Conti, Rossella Schnell: sono solo alcuni de “I ragazzi della 3 C” che con le loro storie hanno appassionato un’intera generazione. E’ stata una delle serie televisive più innovative e apprezzate dai giovani. Incentrata sugli amori e le amicizie di una classe di adolescenti dell’immaginario liceo romano “Giacomo Leopardi” ha riscosso fin da subito un grande successo tanto da essere uno dei telefilm con più repliche. Per la sigla di apertura della prima puntata, andata in onda il 13 gennaio 1987, fu scelto il brano “Fire Lady” di Christal poi sostituito nella seconda stagione con “Studiare in jeans”.