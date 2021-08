Correva l'anno 1993: i Bee Gees ospiti a "Vota la voce" 

Sono considerati fra i gruppi più influenti nella storia della musica pop. Nel corso della loro carriera hanno venduto nel mondo oltre 230 milioni di dischi e hanno firmato, fra l'altro, la colonna sonora del musical La febbre del sabato sera. Nel corso del tempo sono diventati celebri per i falsetti e per la disco dance. In questo video sono ospiti a "Vota la voce".

I tre - due gemelli - sono nati sull'Isola di Man (di proprietà del Regno Unito) ma in seguito sono emigrati con i genitori in Australia. I primi successi arrivano nel 1967 con l'album Bee Gees 1st, dove compaiono le canzoni Holiday e To Love Somebody. Conquistano la vetta delle classifiche mondiali però nel 1971 con How can you mend a broken heart.