I 60 anni di Maradona, tutte le canzoni sul "Pibe de Oro"

Buon compleanno a Diego Armando Maradona. La leggenda del calcio mondiale e idolo di tutta Napoli compie 60 anni. Il fuoriclasse argentino, nato a Lanùs il 30 ottobre 1960, è senza dubbio uno dei personaggi più famosi al mondo non solo per il suo incredibile talento col pallone e le sorprendenti capacità tecniche ma anche per la sua personalità. Degno rappresentante della categoria "genio e sregolatezza" Maradona è diventato un mito vivente ed è stato celebrato negli anni da artisti e musicisti in tutto il mondo con numerosissime canzoni a lui dedicate.



Due ne ha scritte per "El Pibe de Oro" solo Manu Chau, grande tifoso del campione argentino: "La vida tombola", usata dal regista Emir Kosturica nel suo film documentario "Maradona", e "Santa Maradona", colonna sonora dell'omonimo film, firmata dal gruppo del cantautore francese, i Mano Negra.

Lo stesso fuoriclasse, molto dotato anche vocalmente, ha spesso cantato dal vivo i brani a lui dedicati, come "El sueño del Pibe" di Reinaldo Yiso e Juan Puey o "La mano de Dios" di Rodrigo. E fu proprio Maradona a interpretare la prima strofa della canzone "La favola più bella", nata per festeggiare lo scudetto vinto dal Napoli nel 1987.

Come non pensare poi all'ex numero dieci della squadra partenopea quando si ascolta "Live is life" degli Opus, brano su cui l'attaccante improvvisò il suo famoso balletto durante il riscaldamento pre Bayern Monaco-Napoli nel 1989? E poi ci sono le canzoni popolari napoletane e quelle dei tifosi: da "O surdato 'nnamurato", cantato da tutto il San Paolo per il proprio idolo, a "Ho visto Maradona", di certo la più famosa di tutte in Italia.