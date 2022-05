Heather Parisi si esibisce con "Non sono una signora"

Biondissima e super sensuale,

Heather Parisi

showgirl americana

Ivano Fossati

Loredana Bertè

si esibisce cantando e ballando a "Buon Compleanno Canale 5" (1990) sulle note di "Non sono una signora". In tailleur nero, accompagnata da due ballerini in accappatoio, lain una vasca da bagno intona la canzone scritta daper

Il brano, pubblicato nell'estate del 1982, diventò uno straordinario successo risultando presto

il singolo più venduto

Mia Martini

Heather Parisi

Canale 5

della cantautrice e attrice, sorella minore di, in Italia. Otto anni dopo, l'americana più amata dagli italiani, ha portato sul palco del programma diun'interpretazione nuova della canzone accompagnata da un balletto molto sensuale.