Harrison Ford compie 80 anni, eccolo ai Telegatti 1985

Nato a Chicago il 13 luglio 1942,

Harrison Ford

Oscar,

Golden Globe

Premi BAFTA

è stato protagonista di molti film di successo: dalla serie Guerre Stellari a Indiana Jones fino a Witness – Il Testimone, ruolo per cui ha ricevuto la nomination all’oltre a quattro nomination aie una ai. Tra le altre pellicole in cui ha recitato ricordiamo anche Blade Runner diretto da Ridley Scott e Apocalypse Now con la regia di Francis Ford Coppola.

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, rivediamo il momento in cui nel 1985 riceveva il

Telegatto

come miglior attore dell'anno, riconoscimento consegnato a Cannes dove si trovava per motivi di lavoro. "Grazie mille, sono lusingato" le parole dell’attore nell'accettare il premio.