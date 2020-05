Gli svizzeri a "Mai dire Gol", quando Rezzonico finì con la testa nel forno

Il signor Rezzonico, il poliziotto Hüber e il vicino antipatico Fausto Gervasoni: sono "gli svizzeri", tre personaggi inventati e interpretati dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo nel programma "Mai dire Gol".



Ideati nel 1996 come parodia del contemporaneo programma di Raitre "Ultimo minuto", basato sulle storie di gente comune che si trovava ad affrontare situazioni di pericolo anche mortale riuscendo sempre a salvarsi, il trio comico decise di ambientare le proprie peripezie in Svizzera.



Protagonista di questa particolare gag è il signor Rezzonico, costantemente affetto da malesseri di ogni genere e vittima degli incidenti più bizzarri. Per fortuna ad aiutarlo c'è il solerte poliziotto Hüber, che questa volta si prodigherà a salvarlo.