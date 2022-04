Gli Ace of Base cantano "Life is a Flower" al "Festivalbar" 1998

"Life Is a Flower" è una canzone del 1998 del gruppo svedese Ace of Base

Flowers"

, pubblicata come primo singolo dal loro terzo album, ". La canzone ha raggiunto il numero uno in Ungheria ed è stata tra i primi dieci in Danimarca, Finlandia, Scozia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Scritta dal membro della band Jonas Berggren, che in un'intervista del 2015 l'ha descritta come la sua più grande canzone di Ace of Base.

Gli Ace of Base sono stati un gruppo musicale svedese di musica europop e eurodance

. Tra il 1993 e il 2002 vendettero oltre 21 milioni di copie dei loro album.

Rivediamo l'esibizione sul palco del "Festivalbar", quando il pubblico si scatenò sulle note di

"Life is a flower"