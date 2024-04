Buon compleanno Giovanni Cacioppo, rivediamolo sul palco di "Zelig" 2002

Auguri Giovanni Cacioppo. Nato a Gela (Caltanissetta) il 2 aprile 1965 il cabarettista compie oggi 59 anni. Il suo esordio sulle scene risale a metà novanta quando arriva secondo al concorso "Zanzara d'oro" a Bologna e realizza un monologo teatrale comico dal titolo "Acqua e selz". Per anni nel cast di "Zelig" Cacioppo ha partecipato a più edizioni di "Mai dire Martedì" su Italia 1 ideando personaggi come Graziello, il viaggiatore e il cittadino Cacioppo. In una puntata del 2002 dello show comico condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker il cabarettista siciliano portava in scena uno sketch basato sul rapimento degli alieni mentre stava andando al bar con l'amico Pasquale.

Leggi Anche Nel 1980 oggi andava in onda la prima puntata di Popcorn: la sigla

Leggi Anche Raul Cremona e le barzellette sui carabinieri a Zelig Circus 2006

Nel 2007 Giovanni Cacioppo approda alla conduzione dello show "Colorado Revolution" al fianco di Rossella Brescia e Beppe Braida. Oltre ai ruoli sul piccolo schermo, il comico ha recitato nelle commedie del trio Aldo Giovanni e Giacomo "Così è la vita" (1998) e "La Leggenda di Al John e Jack" (2002) oltre ad altre pellicole di stampo comico. Rivediamo lo sketch di Cacioppo sul rapimento degli alieni in una puntata di "Zelig" 2002.