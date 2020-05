Giornata Mondiale contro l’Omofobia: la lettera di un ragazzo Gay sul palco di "Generazione X"

Come ogni anno, dal 2014, il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Si tratta di una ricorrenza promossa dal Comitato Internazionale per la Giornata contro l'Omofobia e la Transfobia e riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite.

In questa ricorrenza riviviamo la dichiarazione di un ascoltatore gay del programma "Genereazione X" che, nel 1996, aveva inviato una lettera al programma condotto da Ambra Angiolini per raccontare il proprio interesse per Luca, uno dei ragazzi della trasmissione. Il ragazzo, poi, è riuscito a intervenire telefonicamente nel corso della puntata.