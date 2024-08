La gita fuori porta di Gioele Dix a "Zelig" 2011

Chi non ricorda Gioele Dix a "Zelig"? Il comico e attore è diventato noto al grande pubblico grazie ai suoi monologhi nei panni dell'automobilista sempre alle prese con varie disavventure. Nel corso degli anni, Dix ha raccontato spesso la frustrazione di chi si sposta in auto e che è costretto a dover affrontare la "giungla" della strada pur di portare a termine le proprie attività. Come in questo monologo andato in onda durante una puntata del 2011 di "Zelig".