Buon compleanno Gioele Dix, eccolo a "Mai dire Gol" 1998

Forse non tutti sanno che la carriera di Gioele Dix è nata grazie a "Mai dire Gol". Risale al 1998 il suo esordio nel programma nei panni di Ramon Cogoleto, pignolo e insistente esperto di sondaggi e indagini di mercato. Il comico, pseudonimo di David Ottolenghi, citofonò per la prima volta alla Gialappa's Band dal celebre parcheggio sotterraneo dello show di Italia 1 basato su calcio e gag. "Sono qui per farvi un domanda rapida per le nostre inchieste, non vi interessano? Ah ecco!", dice Cogoleto vestito con giacca e cravatta introducendo il suo esilarante test sull'amore e sulla gelosia.

Nato a Milano nel 1956 da una famiglia ebraica, David Ottolenghi debuttò a teatro alla fine degli anni settanta. Quest'anno spegne 67 candeline. Il suo debutto a teatro risale alla fine degli anni settanta. Negli anni novanta esordì in televisione e per quattro stagioni ha fatto parte del cast di "Mai dire Gol". Ramon Cogoleto è il primo di una serie di personaggi creati da Gioele Dix. Tra le sue imitazioni più popolari ricordiamo quella dello sciatore Alberto Tomba. Dal 2007 è un volto di "Zelig" su Canale 5.