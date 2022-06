Gino Paoli canta "Il cielo in una stanza" a "Vota la Voce" 1982

Cantautore di grande successo, "cronista" dell'Italia dal dopoguerra ad oggi,

Gino Paoli

Genova

"scuola genovese"

è uno degli interpreti più amati del panorama musicale italiano. Nonostante sia nato a Monfalcone, Paoli è legato in maniera molto forte alla città di, che negli anni '60 si fa culla di un momento importante della musica italiana - ospitando infatti, altri nomi importanti come quelli Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Joe Sentieri, Umberto Bindi, i fratelli Gian Piero e Gian Franco Reverberi e Giorgio Calabresi. Una serie non omogenea di cantautori che vengono chiamati la

Nel 1962 fa scalpore la sua storia con l'attrice, al tempo minorenne,

Stefania Sandrelli

"Sapore di sale"

tenta il suicidio

ritorno di successo al pubblico

(da cui nascerà la figlia Amanda) e nello stesso periodo iniziano i problemi con l'alcol che si protrarranno per diversi anni. L'anno successivo compone un classico intramontabile della musica italiana e brano fra i suoi maggiori successi,. Il 1963 è però anche un anno drammatico per il cantautore, chesparandosi al cuore: i medici ritengono troppo rischiosa la rimozione del proiettile, con il quale Paoli dovrà convivere da quel momento in avanti.Una difficoltà che influisce per un certo periodo sulla sua carriera fino a un nuovo impegno musicale negli anni '70, che vedono Gino Paoli impegnato in una musica più matura e ricercata. Gli anni '80 rappresentano il suo: il brano "Una lunga storia d'amore" (1984) raggiunge lo stesso successo delle canzoni di vent'anni prima, riportando il cantautore alla ribalta. In questo video, lo riascoltiamo cantare uno dei suoi più grandi successi: "Il cielo in una stanza".