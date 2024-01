Addio a Gigi Riva, la sua indimenticabile "intervista" con Mandi Mandi

Gigi Riva campione dentro e fuori dal campo. La storica leggenda del calcio italiano, che ci ha lasciato nella giornata di lunedì 22 gennaio all'età di 79 anni, non si è fatta ricordare solo per il suo sinistro che gli è valso il soprannome di "Rombo di tuono". Nonostante il suo carattere schivo che lo ha portato spesso e volentieri lontano dai riflettori, Riva si è prestato raramente al mondo della televisione. Quando lo ha fatto, però, si è contraddistinto per la sua classe innata. È il caso di questa "intervista" a Mandi Mandi nel corso dello speciale della Gialappa's Band del 1994 "Mai dire Mondiali".

Considerato uno dei più forti giocatori italiani di sempre, è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano ed è stato per ben tre volte capocannoniere della Serie A, diventando decisivo per la vittoria dell'unico scudetto del Cagliari, nel 1970. Difficile riassumere in poche righe i numeri e i record che hanno segnato la carriera dell'attaccante, che con la nazionale Azzurra si laureò Campione d'Europa nel 1968 e sfiorò il titolo mondiale nel 1970, quando l'Italia venne fermata solo in finale dal Brasile di Pelè. In questo filmato cult lo rivediamo con il comico Marco Milano, noto appunto con lo pseudonimo di Mandi Mandi: occhiale scuro e sigaretta in bocca, Riva alla unica domanda postagli "liquida" l'inviato del programma di Italia 1. Lo ricordiamo riguardando quel divertente siparietto.