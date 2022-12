Auguri Gianni Morandi, rivediamolo cantare "Marinaio" a Superclassifica Show 1982

Buon compleanno Gianni Morandi. Il "cantante ragazzino", nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro, paese dell'Appennino bolognese, da una famiglia di modeste condizioni economiche, è entrato nel cuore degli italiani grazie alla sua capacità di restare sempre al passo coi tempi. Morandi è stato il fenomeno degli anni '60, quelli di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te", "Non son degno di te", "Andavo a cento all'ora" e poi non si è più fermato, cambiando pelle e musicalità così come cambiano i gusti musicali nel corso del tempo.

Leggi Anche Gianni Morandi annuncia il tour 2023 nei palasport

Leggi Anche Gianni Morandi, passeggiata romantica con la sua Anna Dan

Gli anni Sessanta sono anche quelli di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Nel 1970 rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest di Amsterdam con "Occhi di ragazza", classificandosi all'ottavo posto. Nel decennio successivo vive un momento buio della sua carriera, ma già a inizio anni Ottanta torna a conquistare il pubblico con "Canzoni stonate", brano scritto da Mogol e Aldo Donati; in seguito, compie tournée negli Stati Uniti e Canada.

Nei decenni ha stretto un legame sempre più forte con il pubblico, che aggiorna anche sulla sua vita privata attraverso i social dove è molto presente.



Nella sua lunga carriera ci sono stati anche il cinema e la tv. Ha condotto il Festival di Sanremo per due edizioni, nel 2011 e 2012 e l'ha vinto come cantante nel 1987.

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo cantare la sua "Marinaio" a "Superclassifica Show" del 1982.