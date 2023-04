Gianni Boncompagni intervista Riccardo Rossi nei panni di Cenerentola a "Non è la Rai" 1992

Il 16 aprile di sei anni fa ci lasciava Gianni Boncompagni, tra i più apprezzati autori televisivi ideatore di decine di trasmissioni di successo del piccolo schermo. Tra queste spicca "Non è la Rai", programma cult di inizi anni Novanta in onda su Canale 5 e Italia 1 che ha lanciato nel mondo dello spettacolo Ambra Angiolini e tanti altri artisti. Nel 1992 ad esempio Riccardo Rossi debuttava col suo personaggio Cenerentola grazie a un'intervista condotta dallo stesso Boncompagni. "Per la prima volta mondiale riusciremo a intervistare un personaggio caro sia ai bambini sia agli adulti", così il paroliere aretino introdusse sul palco il comico travestitosi da principessa.

Sempre dalla fucina di successo di "Non è la Rai", in onda per quattro edizioni fino al 1995 Boncompagni firmò altri spin off come "Primadonna" con Eva Robin's, "Bulli & Pupi" condotto da Paolo Bonolis e "Rock 'n Roll" con le ragazze capitante dalla vulcanica Ambra.

Rivediamo il video dello sketch con Riccardo Rossi a "Non è la Rai" 1992.