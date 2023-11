Giampiero Galeazzi spiega l'arte della telecronaca sportiva al "Maurizio Costanzo Show" 1988

Chi si ricorda Giampiero Galeazzi raccontare l'arte della telecronaca sportiva al "Maurizio Costanzo Show"? Nell'edizione del 1988 del celebre talk show di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo il giornalista romano raccontava l'esperienza come commentatore di alcune gare della nazionale italiana ai Giochi Olimpici di Seul. Tra le discipline per le quali Galeazzi prestò la sua voce figurano il canottaggio e il tennis che da poco era tornato nel programma ufficiale della manifestazione a cinque cerchi. Evidenti le differenze nello stile narrativo nei due sport: "Nel canottaggio sono lì a strillare mentre per il tennis dicono che sembro un baronetto inglese", dice Galeazzi.

Soprannominato "Bisteccone" dal giornalista Gilberto Evangelisti Giampiero Galeazzi, tifoso della Lazio, per anni ha commentato le partite di Serie A dentro "90° minuto". Alla carriera come telecronista sportivo non ha fatto mancare apparizioni in altri settori come il doppiaggio: nel 1996 presta la voce di Mr. Swackhammer, antagonista principale del film "Space Jam" con protagonisti Michael Jordan e i personaggi Looney Tunes. Malato di diabete dopo un'operazione al ginocchio che gli aveva tolto l'uso delle gambe, Galeazzi muore a Roma il 12 novembre 2021 all'età di 75 anni. Rivediamo la sua intervista nel salotto del "Maurizio Costanzo Show" nel 1988.