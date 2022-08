Gerry Scotti ballerino a "Mai dire Gol" 2000

Lo abbiamo visto in tutti i ruoli possibili: da cantante (quando interpretava "Let's Show - Salute!") fino a quello di ballerino. Era infatti il 2000 quando Gerry Scotti in una puntata di "Mai dire Gol" con Alessia Marcuzzi ed Ellen Hidding si improvvisò ballerino per sostituire Petunio, il personaggio ideato da Fabio De Luigi proprio per il programma della Gialappa's Band.

Al 2022, il conduttore ha all'attivo più di 800 prime serate e quasi 1000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Sono davvero tanti i programmi condotti da Gerry Scotti. Dal popolare "Passaparola" a "La Sai L'ultima?", da "Chi Vuol Essere Milionario?" allo "Show dei Record", fino ai recenti "Caduta Libera" e "The Wall". Senza dimenticare "Italia's Got Talent" e "Tu Sì Que Vales".