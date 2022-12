Francesco Paolantoni è il nonno multimediale a "Mai Dire Gol" 1995

Francesco Paolantoni è il nonno multimediale a "Mai Dire Gol" nel 1995. L'anziano esperto di computer, racconta alla Gialappa's Band l'appuntamento avuto con Rita Levi Montalcini. "Ieri sono uscito con una ragazza, un'italiana. L'ho portata in un posticino tranquillo di amici che conosco e che mi fanno lo sconto. Si chiama La bella Napoli, è un ristorante cinese" racconta il nonno multimediale.

Incuriosita, la Gialappa's Band chiede come è andata la serata e il nonno, nel raccontare, non risparmia i dettagli: "Per primo spaghetti di soia con vongole in agrodolce, veramente speciali. Per secondo involtini primavera in carrozza con un pizzico di agrodolce, veramente straordinari. Il tutto annaffiato dal tavernello di Pechino. Quattro cartoni che la ragazza, Rita, beve. Finita la cena l'ho portata a casa e al computer si è assegnata un altro Nobel, questa volta per la pace".

Attore comico napoletano, Francesco Paolantoni inizia con il teatro, in cui recita con diverse compagnie. La consacrazione arriva a metà degli anni '90 grazie ai vari personaggi presentati nella trasmissione "Mai dire Gol", con le partecipazioni a "Quelli che il calcio" nelle edizioni condotte da Fabio Fazio e a "L'ottavo nano" della banda Dandini-Guzzanti.