Il Natale secondo Francesco Paolantoni a "Mai dire Gol" 1996

Vi ricordate il Natale di Francesco Paolantoni a "Mai dire Gol" nel 1996? L'attore, nei panni di Ciairo, il pizzaiolo che lavora all'Autogrill, racconta il suo incontro con Babbo Natale.

Noto attore comico napoletano, Paolantoni avvia la sua carriera artistica sul palcoscenico teatrale, bazzicando per oltre un decennio in diverse compagnie. Nel 1986, oltre a presentare - in collaborazione con Stefano Sarcinelli - lo spettacolo "Fame, saranno nessuno" al celebre "Zelig" di Milano, vince il festival "Cabaret amore mio" di Grottamare.

Contemporaneamente, partecipa a diverse trasmissioni televisive, tra cui spiccano "Fate il vostro gioco", "Banane e Tirami su" e "Indietro tutta!" condotta da Renzo Arbore. Tuttavia, il definitivo riconoscimento arriva a metà degli anni Novanta, proprio grazie alla sua partecipazione a "Mai Dire Gol", dove dà vita a vari personaggi che catturano l'attenzione del pubblico.