L'esordio di Flavio Oreglio a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

"Il momento è catartico". Con questo tormentone Flavio Oreglio è diventato negli anni uno dei volti di "Zelig". Forse non tutti però ricordano il suo esordio nello show, nel 1997, quando il comico milanese partecipava all'edizione "Facciamo cabaret", condotta su Italia 1 da Claudio Bisio con la partecipazione di Antonella Elia. Dalla gatta al maiale, dal tacchino all'agnello: Oreglio interpretava in quell'occasione un brano ironico con protagonisti animali che andavano incontro al proprio "destino". "Il testo della canzone è di Lorena Bobbit", scherza alludendo a un caso di cronaca avvenuto negli Stati Uniti qualche anno prima che suscitò clamore mediatico in tutto il mondo.

Collaboratore di artisti di spicco della comicità milanese come Nanni Svampa e Marina Massironi, Flavio Oreglio ha collaborato anche col trio Aldo Giovanni e Giacomo per gli aspetti musicali di loro spettacoli teatrali come "Tel chi el telùn". Per anni nel cast di "Zelig", nel 2007 il cabarettista ha preso parte anche al programma della Gialappa's Band "Mai dire Martedì". Rivediamo la prima apparizione di Flavio Oreglio a "Zelig - Facciamo cabaret".