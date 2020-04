Flavio Briatore compie 70 anni: ecco le sue tante vite

Flavio Briatore compie 70 anni. Il noto imprenditore è nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, il 12 aprile 1950. Figlio di due maestri, Briatore non ha mai amato più di tanto gli studi: dopo aver ottenuto a fatica il diploma di ragioneria, entra in Formula 1 grazie all'amicizia che lo lega a Luciano Benetton. Nel 2001 passa in Renault dove ottiene i maggiori risultati e conquista sia il campionato piloti, sia quello costruttori.

Nel frattempo continua la sua attività imprenditoriale tra Montecarlo e Dubai dove trasferisce il Billionaire. Negli anni ha spesso riempito le pagine dei rotocalchi grazie alle sue love stories: prima con le modelle Heidi Klum e Naomi Campbell, poi per il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, dal quale è nato il figlio Nathan Falco.